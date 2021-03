Chiuso un bar a Minturno: titolare e minorenni sorpresi a drogarsi all’interno del locale

Minturno – A Scauri di Minturno, i Carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza, con conseguente chiusura per 7 giorni, emesso dalla questura di Latina nei confronti del titolare di un bar ristorante presente in quel centro.

In particolare il provvedimento amministrativo è stato disposto su richiesta del medesimo comando arma, a conclusione di vari controlli, tra cui l’ultimo effettuato il 10 febbraio scorso, dai Carabinieri del locale, nel corso dei quali è stato accertato che all’interno del citato esercizio pubblico venivano consumate sostanze stupefacenti dal predetto titolare e dai diversi avventori anche di minore età, tutti debitamente identificati e segnalati alla competente autorità amministrativa per le violazioni di legge commesse.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

