Latina, Giornata internazionale della donna con una maratona streaming su Fb

Latina – In occasione della Giornata internazionale della donna 2021 il Comune di Latina, attraverso gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche di Welfare e Pari Opportunità, ha organizzato una serie di iniziative online che andranno in onda sulla pagina Facebook dell’Ente.

E’ iniziato stasera, domenica 7 marzo, con la pubblicazione, in prima visione dello spettacolo teatrale “Processo per stupro”, per la regia di Renato Chiocca. A 42 anni dell’omonimo documentario – realizzato all’interno del Tribunale di Latina, da cui è tratto lo spettacolo – la rappresentazione teatrale racconta come venne rotto il silenzio attorno al quale era costruita la morale comune dell’epoca secondo la quale una donna onesta non poteva subire violenza sessuale. Lo spettacolo è stato preceduto, alle 20 e 15, da una conversazione con Cecilia D’Elia, Coordinatrice per la Regione Lazio delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, Patrizia Amodio del Centro Donna Lilith e l’Assessora al Welfare e Pari Opportunità Patrizia Ciccarelli. Il confronto sarà moderato dalla giornalista di Latina Oggi Graziella Di Mambro.

Lunedì 8 marzo, poi, in collaborazione con il periodico Noidonne è stata organizzata una maratona streaming, che andrà in onda in diretta sempre sulla pagina Facebook dell’Ente, con una sequenza di 5 tavole rotonde che si alterneranno dalle 14 e 30 alle 18.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto dell’associazione Noidonne TrePuntoZero “Donne Sicurezza Legalità: per-corsi dai territori per una rete informativa e di prevenzione nel Lazio”, sostenuto dalla Regione Lazio e finalizzato a costruire una rete territoriale regionale. Un progetto che vede attivamente coinvolto anche il Comune di Latina, attraverso l’Assessorato al Welfare e alle Pari Opportunità.

Dopo i saluti istituzionali di apertura, affidati al Sindaco Damiano Coletta, all’Assessora Patrizia Ciccarelli e a Tiziana Bartolini, direttrice di Noidonne, nel corso dei cinque moduli tematici (in allegato le grafiche relative a ciascun panel con i rispettivi relatori) si alterneranno testimonianze di varie esperienze e competenze che daranno vita ad una riflessione corale articolata attraverso un agile confronto sui temi specifici:

– Narrazione e contro-narrazione: quali registri alternativi sono possibili?

– Legalità e Sicurezza: i percorsi possibili e le istituzioni che tutelano

– Parità senza Equità: a che punto siamo e quali gli strumenti possibili?

– Il Territorio che crea alleanze, reti e connessioni

– Donne, Sicurezza, Legalità: la rete del progetto

L’evento live si concluderà con il collegamento con Francesca Innocenti, presidente del Centro Donna Lilith, per celebrare i 35 anni del Centro Antiviolenza.

