Mancini di testa decide il match: la Roma batte il Genoa 1-0

Roma – La Roma batte 1-0 il Genoa nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A disputato allo Stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita è il gol di Mancini al 24‘. In classifica i giallorossi salgono al 4° posto con 50 punti e compiono un passo importante in zona Champions, mentre i rossoblù restano fermi a quota 27 in tredicesima posizione.

Al 24’ ecco il vantaggio giallorosso, firmato Mancini. È il quarto gol in campionato per il difensore numero 23. La rete sblocca la partita e la Roma si esprime su livelli ancora superiori. L’occasione più ghiotta per il raddoppio è sui piedi di Pedro. Il Genoa, comunque, non molla. Si mostra attento in difesa.

Nel secondo tempo, al 7’ grossa chance per Mancini ma il tiro viene deviato . Al 23’ Villar arriva al limite dell’area, tenta il destro basso a giro, la palla, toccata da Radovanovic, finisce sul palo. Al 74′ arriva il raddoppio della Roma con Borja Mayoral, ma nell’azione Pedro si trovava in fuorigioco il goal viene annullato.

Negli ultimi minuti la Roma soffre un po’, ma il Genoa non crea grossi pericoli. Dopo quello di Udine in trasferta e quello con la Sampdoria sempre all’Olimpico, è il terzo successo per 1-0 del campionato giallorosso.

(Fonte: Adnkronos – Foto: @OfficialASRoma)