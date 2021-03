I volontari trovano una pistola durante la pulizia delle spiagge di Formia

Formia – Si è conclusa la XXX edizione di Mare d’Inverno a Formia. Una iniziativa nella quale i volontari hanno ripulito due zone della città da rifiuti dividendosi in due gruppi: un gruppo a Gianola e uno a Vindicio.

Opera di volontariato nel corso della quale oltre a recuperare rifiuti le associazioni e i cittadini si sono imbattuti in una pistola. A Vindicio in zona Pontone, nel corso delle attività di bonifica dell’area, infatti, è stata rinvenuta un’arma da fuoco. A recuperare la pistola sono stati gli uomini del Commissariato di Formia.

A Gianola, nella zona compresa dal Tortuga fino al Parco Acqua Azzurra, 30 volontari fra i quali anche ragazzi e bambini hanno raccolto:

12 buste di polistirolo, 20 di plastica, 1 di vetro, 3 pneumatici, 3 casi di plastica,

10 chili di metalli vari, 3 sacchi di indifferenziata, 1 catena e 1 guaina di catrame.

A Vindicio, dal lato di Pontone, 20 persone, fra cui ragazzi ed adulti e tanti passanti che avevano solo chiesto informazioni, ma si sono fatti coinvolgere dall’iniziativa, hanno raccolto:

2 ruote di camion, 1 ombrellone da spiaggia rotto, 1 ruota di macchina, 5 buste di polistirolo, 1 vecchia boa in polistirolo, 7 buste di plastica, 4 metri di erba sintetica, 1 barbecue in ferro rotto , 3 buste di vetro, vari pezzi di ferro, pezzi di plexiglas, 5 bidoni di indifferenziata, 2 buste di carta.

I promotori dell’iniziativa hanno voluto ringraziare: “Tutti i volontari, associati e singoli cittadini che si sono prodigati nella pulizia, le associazioni CC Mamurra, Ambiente Natura e Vita, Arti e Mestieri, Terra Prena, Equilibri Naturali, l’Eclipse, Vela Viva, ma anche la Formia Rifiuti Zero per aver fornito guanti, buste e per il ritiro dei rifiuti nei luoghi indicati”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia