Ostia, Picca e Conti: “Il terzo cavalcavia è inaccessibile ai disabili”

Ostia – “La giunta municipale del M5S dovrebbe verificare che i cantieri rispettino le norme sulle barriere architettoniche. È il caso dei lavori appena terminati sul terzo cavalcavia”. A denunciarlo in una nota Monica Picca e Mauro Conti, rispettivamente capogruppo della Lega in X Municipio e responsabile disabilità del partito lidense.

“Sul lato piazza Alberto Alessio, nonostante il rifacimento di parte dei marciapiedi, non si è avuta l’accortezza di fare gli attraversamenti e soprattutto gli scivoli per disabili rendendo di fatto inaccessibile il terzo cavalcavia”, attaccano i rappresentanti leghisti.

“Quello dell’accessibilità, dalle spiagge alle stazioni della Roma-Lido, è una delle mancanze gravi sulla quale l’attuale Amministrazione ha il dovere di prendersi delle responsabilità. Occorre pensare sempre al rispetto delle normative nazionali in tema di abbattimento delle barriere architettoniche”.

