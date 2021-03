Ponza, oltre 900mila euro per la messa in sicurezza di Cala Gaetano

Ponza – Dopo Cala Fonte, anche Cala Gaetano sarà messa in sicurezza, per la cifra totale di 1.231.505,60 (i lavori rientrano nei 5 milioni stanziati dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di alcuni siti dell’isola lunata, compresa la già citata Cala Fonte).

Il progetto di messa in sicurezza

Con la determina pubblicata lo scorso 5 marzo, il Comune isolano ha approvato il progetto esecutivo della messa in sicurezza della falesia. Ma, in realtà, questo progetto era stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche già a settembre del 2018.

Da settembre 2018, poi, si è arrivati al 24 febbraio del 2021, quando il Rup ha validato il progetto, redatto e trasmesso dall’ingegner Vincenzo Russo.

A sua volta, la convalida del Rup ha permesso di chiudere in maniera positiva la conferenza dei servizi decisori (determina n.82 del 25 febbraio 2021) e di procedere con il bando per l’affidamento dei lavori (che costeranno in tutto 1.231.505,60, di cui 900mila saranno a base d’appalto, dei quali 30mila non saranno soggetti a ribasso).

“Lavoriamo in silenziosa operosità – aveva affermato il Primo cittadino isolano, quando il Ministero dell’Interno approvò i progetti da finanziare – con la dovuta attenzione anche alla soluzione di annosi problemi. Non è facile, date le difficoltà dovute all’eccessiva burocrazia e alla carenza di risorse strumentali, finanziarie ed umane che ci attanagliano, ma quando, con la nostra tenacia, ci riusciamo, non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione e condividerla con la comunità.”

La gara telematica

“Per espletare tale procedura – si legge infine nella determina –, ai fini della massima trasparenza e celerità, si procederà con una gara telematica attraverso la piattaforma “Tutto gare”, con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza