Santa Marinella, torna la giornata della Solidarietà alimentare

Santa Marinella – Si svolgerà oggi, domenica 7 marzo, presso la sede municipale di Via Cicerone 35, una nuova giornata di solidarietà alimentare promossa dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, nell’intento di seguitare a fornire un piccolo aiuto a tutte quelle persone o famiglie che seguitano a trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa del perdurare della pandemia.

“L’iniziativa questa volta, ha spiegato il Sindaco Tidei – è stata resa possibile grazie alle nostre poche risorse e alla generosità di alcuni benefattori e soprattutto grazie alla disponibilità di alcuni volontari che ancora una volta si sono impegnati in questa missione”.

La distribuzione dei pacchi alimentari si svolgerà, come sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid all’interno della sala consiliare di Via Cicerone dalle ore 9 alle ore 12,30.

