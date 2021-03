Scontro a fuoco in piazza Calipso a Ostia: 38enne ferito al petto

Ostia – E’ arrivato in ospedale, al Grassi di Ostia, dopo essere stato attinto da un colpo di arma da fuoco in petto. I sanitari hanno immediatamente dato l’allarme ai carabinieri che sono accorsi per ricostruire l’accaduto.

Poche informazioni al momento. Ma gli uomini del Nucleo investigativo e radiomobile di Ostia stanno lavorando alacremente per ricostruire la dinamica e risalire alle motivazioni per le quali poco dopo le 19 di ieri sera in piazza Calipso, in una zona centrale di Ostia, avrebbe avuto luogo la sparatoria.

Pare siano state due le persone coinvolte. Uno, colui che ha esploso il colpo, l’altro il 38enne che ha raggiunto il nosocomio locale con una ferita al petto. L’uomo è in prognosi riservata, seppure non sembra versi in pericolo di vita.

Ancora poche notizie sull’esito delle indagini che, ovviamente, si stanno svolgendo nel massimo riserbo. I militari stanno proseguendo le attività investigative per dare risposte a uno scontro a fuoco che si è consumato in una zona trafficata dove, presumibilmente, gli investigatori avranno già proceduto ad ascoltare eventuali testimoni .

