A spasso per le vie di Civitavecchia evade dai domiciliari due volte: arrestato

Civitavecchia – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia in due distinte operazioni, hanno arrestato per due volte lo stesso individuo per il reato di evasione.

I militari incaricati di accertare la presenza dell’individuo presso la sua abitazione poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per ben due volte è stato sorpreso mentre si aggirava per le vie circostanti senza alcuna autorizzazione a lasciare il domicilio e luogo di detenzione.

Al termine degli accertamenti l’individuo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

