Casalinga e pusher romana: nascondeva nell’armadio cocaina, hashish e marijuana

Roma – Arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha dichiarato agli investigatori del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, di percepire 500 euro mensili come reddito di cittadinanza.

E’ successo il 4 marzo scorso, nell’ambito dei controlli del territorio disposti con ordinanza dal Questore di Roma Carmine Esposito. Gli agenti, sulla base di una precedente attività info investigativa, hanno effettuato la perquisizione dell’abitazione di una 57enne romana. Nascosti in un armadio, i poliziotti hanno trovato, 684 grammi di cocaina divisa in 4 sacchetti di plastica, 1.8 kg di hashish suddiviso in 19 panetti e 932 grammi di marijuana contenuta in 3 buste di cellophane. La donna, al termine degli accertamenti è stata associata presso il carcere di Rebibbia.

E’ stato invece sorpreso dagli agenti della Sezione Volanti in via della Primavera, un 30enne romano, con numerosi precedenti di polizia, che da accertamenti effettuati, è risultato trovarsi in regime di detenzione domiciliare. Il 30enne è stato arrestato per il reato di evasione.

Infine, nell’ambito dei controlli un 18enne e un 19enne romani sono stati denunciati entrambi per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due sono stati bloccati in via Prenestina dagli agenti del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, dopo che gli stessi non si erano fermati al posto di controllo effettuato dai poliziotti in via della Venezia Giulia. L’autista, è stato anche sanzionato per guida senza patente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

