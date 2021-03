Cerveteri, pasticcere a lavoro con la droga in tasca pronta per lo spaccio: arrestato

Cerveteri – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia unitamente a quelli della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un pasticcere 37enne con precedenti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I miliari infatti lo hanno sottoposto a controllo mentre si trovava presso il laboratorio di una pasticceria di Cerenova e lo hanno trovato in possesso di 13 grami di hashish e di 7 grammi di marijuana.

A quel punto i militari hanno esteso la perquisizione presso il suo domicilio dove hanno rinvenuto ulteriori 435 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana nonché il materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti il giovane è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

