Civitavecchia, Di Paolo: “Ombrelli gialli per il rilancio di via Trieste”

Civitavecchia – “Cominciati i lavori di decorazione di via Trieste, con un’installazione aerea che, accanto all’intento di celebrare simbolicamente la Festa della Donna, mediante il richiamo al colore delle mimose, ha l’obiettivo di essere un segnale della rinnovata attenzione che la nostra Amministrazione pone sul decoro urbano; gli ombrelli gialli rimarranno infatti ad adornare uno degli angoli più suggestivi della nostra città anche trascorsa la festa”.

E’ l’Assessore al Commercio e al Turismo Emanuela Di Paolo a puntare l’attenzione sull’opera di condivisione che ha caratterizzato l’iniziativa: “Questa idea nasce dal confronto con i commercianti della zona che insieme al Sindaco coltiviamo costantemente; la comparsa degli ombrelli è stata accolta con curiosità ed inizialmente anche con un po’ di inevitabile scetticismo dai cittadini, probabilmente perchè purtroppo, negli ultimi anni, via Trieste era stata colpevolmente dimenticata dalle istituzioni, ciò ha contribuito alla chiusura di alcune attività che non sono state rimpiazzate e quindi alla perdita di appeal commerciale della storica Terza strada cittadina.

Abbiamo intenzione di mantenere l’istallazione rendendola più colorata verso il periodo estivo, confidando sia di buon auspicio per il ritorno alla normalità ed alla ripresa del turismo. In collaborazione con le associazioni dei commercianti del centro storico, seguiranno altre iniziative che contribuiranno ad individuare più punti di attrazione in città, nel segno di quella mission che la Giunta Tedesco si è posta come priorità per questo 2021.

Ringrazio i dirigenti dell’Ufficio cultura e dell’Ufficio turismo, nonché la Consigliera Elisa Pepe che ha attivamente collaborato affinché tutto fosse pronto per l’8 marzo”, conclude l’Assessore Di Paolo.