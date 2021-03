Compostiere di comunità ad Ardea, Savarese: “Saranno collocate a breve”

Ardea – Non è tardata ad arrivare la replica del Sindaco di Ardea Mario Savarese all’interrogazione dei consiglieri Anna Maria Tarantino e Simone Centore sullo stato del bando sul compostaggio (leggi qui).

“La Regione ha accolto il nostro reclamo – ha detto il primo cittadino a ilfaroonline.it – che ci vedeva esclusi dalla proroga per l’installazione delle compostiere di comunità”. Inoltre, “l’isola ecologica progettata e finanziata che sorgerà tra via Garda e via Pavia non subirà ritardi”, ha chiarito il Sindaco.

“Le nostre Pec, regolarmente inviate nei tempi – spiega Savarese -, non erano state recapitate ai destinatari. Chiarito l’equivoco si torna a lavorare come previsto. Il progetto definitivo è pronto e i primi impianti sono prossimi alla collocazione.

“Il ritardo è stato causato dal rallentamento delle attività progettuali – conclude il Sindaco di Ardea – causato dalla pandemia e moltissimi dei comuni che come noi si sono aggiudicati il finanziamento, sono nella stessa nostra situazione. Questo il motivo per il quale la Regione Lazio ha dovuto prorogare i tempi di ultimazione dei progetti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea