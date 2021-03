Fiumicino – Sono cominciati questa mattina, presso il drive-in a Piazzale Mediterraneo, i tamponi di controllo per bambini, le bambine ed il personale scolastico della scuola elementare Rodano. Ragione per cui il drive-in è stato chiuso al pubblico per l’intera giornata (leggi qui).

I tamponi, sono eseguiti dal personale dell’Asl RM3 e delle Uscar regionali, con il supporto delle volontarie e dei volontari della Misericordia di Fiumicino.

Foto 2 di 2



Dalle 9:30, gli alunni si sono messi in fila per attendere il proprio turno, con i propri familiari a bordo delle proprie auto. Compito dei volontari della Misericordia, oltre a gestire il centro drive-in per i tamponi di Piazzale Mediterraneo, oggi è stato anche quello di alleviare l’attesa dei bambini, assistendoli in questa brutta giornata di pioggia, rifornendoli di merendine ed acqua con amore e premurosità. Un modo per rendere più piacevole agli occhi di un bimbo, un qualcosa di stressante come l’aspettare di eseguire il tampone Covid.

Il tutto è stato perfettamente organizzato e sta procedendo senza nessun intoppo: sono già stati effettuati oltre 200 tamponi. Sono tanti i ringraziamenti che arrivano da parte degli utenti, rivolti all’operato dei volontari della Misericordia.

