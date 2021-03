Espulso dall’Italia nel 2019, sorpreso a spasso per le vie di Roma: arrestato

Roma – Era stato espulso dall’Italia nel 2019 ma è stato sorpreso a spasso per le vie di Roma insieme a degli amici. Nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati anche al controllo della circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de’ Cenci hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo tre soggetti stranieri.

Nel corso delle verifiche è risultato che uno di essi, un 30enne di nazionalità albanese, era stato espulso dal territorio nazionale già nel 2019.

Pertanto, accertata la sua posizione giuridica, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia con l’accusa di rientro nello stato italiano, prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di espulsione e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

