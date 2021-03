Flash mob per la Festa della Donna, Tirrito: “La pioggia ci ferma oggi, ma saremo in piazza l’11 marzo”

Ostia – Il flash mob organizzato dal Laboratorio Una Donna e dal Liceo Coreurico dell’Istituto Giovanni Paolo II di Ostia, in occasione dell’8marzo (leggi qui), è stato rinviato a causa della forte pioggia. L’iniziativa, è volta a celebrare tutte le donne, non solo oggi, ma in ogni momento della vita:

“Questa giornata non vale simbolicamente solo l’8marzo – dichiara Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna -. Le donne devono poter essere festeggiate ogni giorno e vanno rispettate in ogni singolo istante. E’ vero, la pioggia oggi ci ha fermate, ma avremo ancora l’occasione di dedicare il flash mob a Roma, la nostra città che per noi è mamma e donna, restituendole il suo splendore.

Roma non deve più essere vista come un terreno di lotta o di ribellione, ma deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i giovani che la vivono, deve tornare ad essere grande”.

“Rinnoviamo, quindi, l’invito esteso a tutti – conclude Tirrito – volto a dare la possibilità, soprattutto ai giovani, di vivere la donna a Roma, per giovedì 11 marzo, sempre alle ore 10:00, presso Piazza della Rocca Borghetto di Ostia”.

(Il Faro online)