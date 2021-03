In giro per Latina con un tirapugni d’acciaio e un bastone di legno: denunciati

Latina – La Polizia di Stato, oggi pomeriggio ha denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere due giovani di 20 e 24 anni.

I due entrambi cittadini romeni, uno dei quali noto alle forze dell’ordine, sono stati controllati da un equipaggio della Squadra Volante nei pressi di Piazzale Carturan mentre si trovavano a bordo di una autovettura parcheggiata.

I poliziotti, all’esito del controllo, hanno trovato all’interno dell’abitacolo un grosso bastone in legno della lunghezza di 1 metro ed un “tirapugni” in acciaio, di colore nero.

Per tale ragione sono stati portati in Questura e denunciati in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio

