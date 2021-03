Leopolo Sirolli trionfa nell’RS Aero Italian Circuit: “Con la vela guardo oltre le difficoltà”

Santa Marinella – Con cinque primi posti, Leopoldo Sirolli (Tognazzi Marine Village) è stato l’indiscusso dominatore della seconda tappa dell’RS Aero Italian Circuit che si è disputata sabato e domenica a Santa Marinella.

Una prima giornata di poco vento ha permesso lo svolgimento di una sola prova, mentre il Comitato di regata è riuscito a portare a termine quattro prove con vento leggero ma sufficiente agli atleti dello skiff inglese di trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport all’aria aperta.

Sirolli si è anche aggiudicato la vittoria fra gli Under 21 e il gradino più alto del podio nella categoria Aero 7, mettendo a segno una serie di cinque primi posti, davanti a Francesca Ramazzotti del club Veliamoci ASD, che si è aggiudicata anche l’argento a tempi compensati e il primo posto femminile. Bronzo nella classe RS Aero 7 e in compensato per Sandro Paglialunga del Club Nautico Loano. Filippo Vinci della LNI del Sulcis, già vincitore della prima tappa, tenutasi la settimana precedente sempre a Santa Marinella, si è dovuto accontentare del quarto posto, che comunque gli consente di posizionarsi in testa alla classifica provvisoria del circuito.

Fra i Master si conferma numero uno Stefano De Carolis (Tognazzi Marine Village). Nella categoria RS Aero 5 Alice Sussarello (LNI del Sulcis) è riuscita a strappare per un solo punto la vetta della classifica alla compagna di club Ludovica Cui, vincitrice della precedente tappa, che si è lasciata alle spalle con distacco Benedetta Sechi del club Veliamoci Asd. Nella categoria con vela da 9 mq si è assistito a un vero e proprio match race stile America’s Cup fra Enrico Borghi del Circolo Nautico Senigallia e Lawrence Walker del Tognazzi Marine Village: l’impegno di Walker non è stato sufficiente a battere Borghi che ha tagliato per primo il traguardo in tutte e cinque le prove disputate.

Soddisfatto per la partecipazione e per il numero di prove disputate è il presidente della classe, Guido Sirolli, anche lui in regata: “Dobbiamo ringraziare i circoli organizzatori e il Comitato di regata che, nonostante il vento leggero, sono riusciti a regalarci un divertente fine settimana in mare. In questo periodo di pandemia, poter fare sport in totale sicurezza ci fa pensare in maniera positiva e ci aiuta a superare le difficoltà che la situazione generale ci pone ogni giorno. Contiamo di poter proseguire a regatare e andare avanti con il programma del circuito che ci vedrà nuovamente in acqua ad Ostia il 17 aprile per un raduno tecnico e il 24 e 25 aprile per la III tappa dell’RS Aero Italian Circuit”.

