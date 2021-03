Nettuno piange un’altra vittima del Covid-19: è la 48esima dall’inizio della pandemia

Nettuno – E’ stato registrato dalla Asl Roma 6 un nuovo decesso a causa del coronavirus. Si tratta di un uomo di 71 anni che è la 48esima della pandemia a Nettuno.

“E’ con profondo dolore che ho appreso la notizia dell’ennesima vittima del Covid-19 nella nostra città – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – ad un anno esatto dall’accertamento del primo contagio a Nettuno siamo ancora in prima linea per combattere questa battaglia contro un nemico invisibile e siamo ancora qui a contare e a piangere i nostri morti. Ognuno di noi deve impegnarsi al massimo facendo la sua parte nella lotta alla pandemia. Alla famiglia del nostro concittadino scomparso vanno le mie più sentite condoglianze”.

Si registrano due nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche tre guarigioni. Gli attualmente positivi sono 79 di cui 6 ospedalizzati.

