Ruba un decespugliatore e una pompa elettrica: arrestato un 30enne di Fondi

Fondi- Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2021, i carabinieri della tenenza di Fondi, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato, in flagranza del reato di furto, un 30enne del luogo che veniva individuato e raggiunto dai militari operanti subito dopo essersi introdotto all’interno di un’ abitazione dove aveva asportato un decespugliatore a scoppio ed una pompa elettrica.

La refurtiva, del valore di circa mille e 500 euro, è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

Nell’ ambito del medesimo contesto operativo, i carabinieri denunciato all’autorità giudiziaria un’altra persona, 40enne del posto, per aver concorso con l’arrestato nella commissione del furto, riuscendo a darsi repentinamente alla fuga nelle campagne circostanti.

L’autorità giudiziaria ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari del 30enne, in attesa del giudizio direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi