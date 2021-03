Scuole, tamponi a Giardini di Roma. I genitori: “Ritardi e disorganizzazione”

Ostia – Sono in fila da oltre un’ora. Sono i giovanissimi alunni della scuola “Giardini di Roma” che aspettano il loro turno per essere sottoposti a tampone in quanto all’interno dell’istituto scolastico sarebbero risultati dei positivi al Covid 19 a causa dei quali è stato necessario chiudere il plesso e sottoporre ad accertamenti corpo docenti e studenti al fine di verificare se il virus non abbia contagiato qualcun altro.

“Per due classi – hanno spiegato alcuni genitori – l’appuntamento era fisato alle 9. Ma sono le 10 e ancora non si vede nessuno. Anzi… hanno iniziato alle 9 e 30 a montare il presidio che accoglierà i bambini che devono essere sottoposti a tampone”.

I piccoli studenti sono stipati nelle auto in attesa del loro turno. “Piove a dirotto – dicono ancora i genitori – e noi dobbiamo tenerli chiusi ad aspettare e non sappiamo fino a quando”.

Poco dopo le 10 qualcosa sembra si sia iniziato a muovere eppure “non avevano abbastanza moduli da farci compilare. Alcuni genitori si sono fatti carico di andare a fare le fotocopie. Mentre alla materna hanno comunicato che non avevano le etichette bianche per i tamponi e un papà è andato a comprarle… insomma un’organizzazione davvero discutibile”.

(Il Faro online)