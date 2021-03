Sinner all’Atp di Marsiglia: è il terzo favorito alla vittoria finale

Marsiglia – Jannick Sinner si candida a essere uno dei grandi protagonisti dell’ATP di Marsiglia. Secondo gli specialisti di Sisal Matchpoint, infatti, il tennista italiano è il terzo favorito al successo finale con una quota di 7,50.

Davanti a lui solamente il numero 3 del mondo, e fresco finalista contro Djokovic agli Australiano Open, Daniil Medvedev, uomo da battere a 3,50, e il greco Stefanos Tsitsipas, vincente a 4,50.

Il tennista di San Candido, unico Under 20 tra i primi 100 del mondo, punta al quarto titolo in carriera, Next Gen Atp Finals comprese: il fatto che si giochi sul cemento potrebbe agevolare Sinner che finora ha sempre trionfato su questa superficie.

L’azzurro in gara in serata con il francese Gregoire Barrere, numero 115 della classifica ATP: il successo di Sinner si gioca a 1,17 contro il 4,80 del transalpino. (Ansa).

