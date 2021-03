Associazione Nuovo Domani: “E’ nostra la gestione del rifugio di Campo Catino”

Il giorno Giovedì 4 gennaio 2021, in presenza dei funzionari della regione Lazio, Ass.To al Patrimonio, è stata sottoscritta l’assegnazione in comodato uso a canone ridotto alla nostra associazione per la gestione del rifugio di montagna sito in Campo Catino, Comune di Gurcino”. Lo di chiara in una nota, il presidente della Protezione Civile del Comune di Fiumicino, Associazione Nuovo Domani, Alfredo Diorio.

“L’aver ottenuto questo rifugio – prosegue il Presidente – che si sviluppa su due piani, attrezzato di zona cucina, 5 bagni con doccia, zona notte con 50 posti letto e un grande salone, do circa 200 metri quadri, con camino e zona di ristoro con bar e mensa, per noi è motivo di grande soddisfazione. Ci premia di un lungo lavoro di programmazione, studi e progetti durato circa due anni per rilanciare in termini moderni il rifugio abbandonato e inutilizzato da oltre 10 anni.

L’affidamento è stato aggiudicato in base al suddetto progetto di riqualificazione, sia strutturale che di utilizzo, attraverso attività che possano soddisfare le esigenze culturali, sportive, sociali e di riqualificazione di tutte quelle attività che sono proprie dell’ambiente montano e che saranno:

scuola di alpinismo, speleologia sia esplorativa che di soccorso;

attività di trekking sia a piedi che a cavallo;

realizzazione di campi scuola con permanenza in montagna fino a 7 giorni, con uso di tende e sacchi a pelo;

apprendimento delle tecniche di orientamento topografico, sia con bussola, che con Gps;

tecniche di sopravvivenza e autosoccorso in montagna e nelle zone boschive;

passeggiate ecologiche per la conoscenza delle specie vegetali e animali, nonché la conoscenza del sistema idrografico, paleontologico e geologico delle montagne circostanti.

Inoltre, il rifugio sarà attrezzato per l’accoglienza e la possibilità di svago, passeggiate in montagna, ecc.., per le persone con disabilità assistite e accompagnate dal nostro personale qualificato, così come sarò importante l’accoglienza per le persone anziane, autosufficienti, che potranno vivere esperienze utili in un ambiente sano e rilassante a contatto con la natura”.

“Gli spazi interni ed esterni – conclude Diorio – del rifugio, potranno permettere raduni di carattere di studio e culturali indirizzati alle scuole medie e superiori, nonché alle Università ed alle Associazioni che si occupano della tutela, valorizzazione e studio dell’ambiente montano e premontano, ai gruppi alpinistici e speleologici. Attualmente sono in corso tutte le pratiche necessarie alla sua ristrutturazione e pensiamo che si potrà inaugurare definitivamente nel mese di ottobre o novembre 2021“.

(Il Faro online)