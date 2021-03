Auto a fuoco in via Formoso, paura tra i residenti

Fiumicino – Paura in via Formoso, nel quartiere di Isola Sacra a Fiumicino dove ha preso fuoco una Smart in sosta.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’auto.

Tanta la paura per i residenti che hanno visto alzarsi le fiamme. Un timore che quel fuoco potesse propagarsi. L’intervento dei pompieri ha evitato il peggio.

