Fiumicino – L‘allarme è scattato alle 5 di stamattina al centralino della Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Una persona risultava intrappolata e sommersa nell’abitacolo della sua auto sotto il ponte di via della Muratella a Fiumicino.

Ad accorrere è stata la 7A del distaccamento di Ostiense che constata la situazione ha chiesto l’aiuto dei sommozzatori VVF e SAF per arrivare all’auto ferma sotto un ponte sommersa d’acqua.

I soccorritori, in breve, sono riusciti a portare in salvo il conducente della vettura e hanno messo in sicurezza l’area interessata.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

