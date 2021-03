Giulietta Rebeggiani di Fiumicino è la giovane Nada nella fiction “La bambina che non voleva cantare”

E’ Giulietta Rebeggiani la giovane Nada Malanima nella nuova fiction “La bambina che non voleva cantare”. Liberamente ispirato all’autobiografia della cantante “Il mio cuore umano” e diretto dalla regista palermitana Costanza Quatriglio, il biopic racconta la vita e l’evoluzione di Nada, a partire dagli anni Sessanta, quando la giovane cantante viveva nella campagna toscana con i genitori, la sorella e la nonna.

Giulietta Rebeggiani vestirà i panni della cantante a 7 anni: una bambina che non aveva la passione per il canto e che non avrebbe mai immaginato di intraprendere una carriera nella musica. La giovane attrice di Fiumicino ha già ricoperto diversi ruoli importanti nel cinema italiano come quello di Alessia Placido accanto a Elio Germano nel film “Favolacce”, quello di Sara accanto ad Ambra Angiolini nel film “Al posto tuo” e il ruolo di Maria in “Storie sospese” con Marco Giallini.

Con una formazione di oltre 10 anni in teatro, musica, danza e cinema all’Accademia MTDA (Music Theater & Dance Academy), Giulietta è pronta a prendersi gli applausi dello spettatore nel ruolo di Nada da bambina, futura cantante che segnerà la storia della musica italiana debuttando al Festival di Sanremo del 1969.

“La bambina che non voleva cantare”, una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda mercoledì 10 marzo in prima serata su Rai Uno. Nel cast anche Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mor. (Foto: Studioemme)

(Il Faro online)