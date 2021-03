L’acqua inonda la casa, paura a Fiumicino: in salvo famiglia all’Isola Sacra

Fiumicino – Paura nella notte a Fiumicino, dove una famiglia di Isola Sacra è stata soccorsa intorno all’01:00 perché le infiltrazioni di acqua dal tetto dell’abitazione avevano allagato la casa abitata da tre adulti e due bambini, insieme a due cani.

“Le abbondanti piogge della notte scorsa hanno causato diversi disagi in tutto il territorio del Comune. Il nucleo familiare di Isola Sacra, tempestivamente soccorso dalla Protezione Civile di Fiumicino e dai Vigili del Fuoco, è stato momentaneamente alloggiato in un B&B grazie alla collaborazione dei servizi sociali del Comune”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Altri allagamenti si sono registrati in tutta la città, ma senza destare particolare preoccupazione – spiega il Sindaco – e tutti rapidamente risolti dalle squadre della Protezione civile. In via Geminiano Montanari la pioggia battente ha fatto tracimare le fogne in alcune abitazioni il cui impianto fognario non è dotato di valvola di non ritorno. Rimangono le criticità che conosciamo e che, purtroppo, sono insite nella natura del nostro territorio che, ricordo, è area di bonifica. Mi riferisco soprattutto a Focene, dove si è allagato il viale principale, e a Maccarese” (leggi qui).

“Alto il livello di alcuni canali del Consorzio di Bonifica che sono sotto osservazione – conclude Montino -, ma al momento la situazione appare sotto controllo. Ringrazio le squadre della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i servizi sociali per la tempestività degli interventi fatti nelle ultime ore“.

