Maltempo a Ostia, via Ermanno Wolf Ferrari diventa una… piscina

Ostia – Vigili del Fuoco e protezione civile al lavoro nella nottata appena trascorsa. La pioggia ha provocato diversi allagamenti e i pompieri sono stati chiamati ad intervenire in diverse zone. In via Ermanno Wolf Ferrari, in zona Infernetto, il temporale ha provocato quella che per i residenti è ormai “la solita piscina”.

L’abbondante acqua sulla carreggiata crea evidenti problemi e pericoli per l’attraversamento della stessa. Un disagio sollevato dagli abitanti della zona in diverse occasioni che torna a presentarsi anche oggi con il forte temporale che si è verificato nella nottata scorsa.

