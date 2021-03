Olimpiadi, Tokyo 2021 decide: “No al pubblico straniero sugli spalti”

Tokyo – Evidentemente normale la decisione presa dal comitato organizzatore delle Olimpiadi. Il Giappone si chiude alle entrate dall’estero. E soprattutto dal pubblico e dai turisti che sarebbero andati a Tokyo per assistere ai Giochi. E allora, per difendere il Paese dai contagi e proteggere la manifestazione a cinque cerchi e tutti coloro che parteciperanno, gli organizzatori hanno deciso di non ospitare agli eventi spettatori stranieri.

Ci saranno solo gli atleti e le delegazioni, provenienti dagli altre paesi, ma non ‘persone normali’. E’ ovviamente un modo per contenere la pandemia da Covid 19. E’ l’agenzia Kyodo a diffondere questa notizia. Cita le fonti a conoscenza del dossier.

La disposizione finale di tale divieto sarà comunicata a fine mese, durante la riunione con il Comitato Olimpico Internazionale.

