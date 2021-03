Parcheggio della scuola di Focene, Severini: “Troppi disagi. Diamo seguito agli impegni presi in aula a dicembre”

Fiumicino – “La situazione che si viene a creare, soprattutto in giornate piovose come questa, al parcheggio davanti alla scuola ‘Colombo’ di Focene è diventata insostenibile. Questa mattina i residenti mi hanno sollecitato a verificare di persona e la criticità è più grave del previsto: buche grandi come crateri che si riempiono di acqua e fango, a causa dell’incessante pioggia, e che ricoprono quasi l’intera superfice dell’area”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ora che la strada davanti all’ingresso principale della scuola – prosegue il Capogruppo – è stata anche chiusa al traffico locale (leggi qui), per decisione del Sindaco, come fanno i bambini ad entrare in classe senza rischiare di inzupparsi?

I cittadini sono stanchi di questi disagi. Sono anni che quell’area deve essere acquisita dal Comune tramite una convenzione urbanistica, per cui a dicembre scorso ho addirittura presentato un ordine del giorno chiedendo la sua messa in sicurezza tramite un’asfaltatura o un altro tipo di sistemazione per renderla fruibile dalla cittadinanza. Purtroppo, dicendo che questo avrebbe ‘accelerato i tempi’ previsti per questo passaggio, in Commissione mi hanno fatto ritirare l’odg dal bilancio”.

“Arrivati a questo punto, – conclude Severini – chiediamo per l’ennesima volta che l’Amministrazione rispetti gli impegni presi e acceleri finalmente le procedure per sistemare e mettere a norma quell’area”.

