Ristorazione, anche Checco dello Scapicollo sarà alla fiaccolata del Circo Massimo

Roma – Francesco Testa direttore dello storico ristorante Checco dello Scapicollo, come i suoi colleghi ristoratori aderenti alle associazioni Roma più Bella ed I.H.N. aderirà alla fiaccolata di martedì 9 marzo ore 20:00 al Circo Massimo, per sostenere l’iniziativa e dare voce a tutti i ristoratori romani che ormai da un anno hanno visto crollare vertiginosamente il lavoro di una vita.

“E’ un momento fondamentale per tutti noi – dichiara Testa – che da troppo tempo stiamo affrontando questa emergenza. Le notizie non sono confortanti e la luce in fondo al tunnel si spegna giorn0 dopo giorno. Ascoltateci”.

(Il Faro online)