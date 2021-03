Santa Marinella: deliberata la Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

Santa Marinella – Il Consiglio Comunale di Santa Marinella, nella seduta del 4 marzo, su proposta del Consigliere Francesco Settanni, ha conferito ad unanimità al Milite Ignoto, la Cittadinanza Onoraria della Città di Santa Marinella.

Il conferimento dell’onorificenza è stato così deliberato: “Richiamata – si legge nelle premesse della motivazione – la nota del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia del 3/03/2020 e le successive comunicazioni dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), con le quali si invitano tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

“Il progetto – spiega il consigliere Settanni – prevede, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), che tutti i Comuni d’Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale. Quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il Cittadino d’Italia. Quell’Italia che nei momenti di grande difficoltà si aggrappa e si unisce a tutti quei simboli e valori nazionali, come il Tricolore e l’Inno di Mameli, che ne caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere.

In considerazione che “con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Santa Marinella – ricordando doverosamente l’impegno della città per la pace e il dialogo fra i popoli – vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, compresi quei caduti figli della stessa città, che hanno lottato per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza il quale, oggi più che mai, deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni e in questo particolare momento di crisi dovuto alla pandemia, ricordando coloro che si sacrificano per la comunità”.

In base a questi assunti il Consiglio Comunale ha pertanto ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di Santa Marinella al“Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021) “quale esempio di sacrificio della propria vita per il bene, l’onore e la vittoria dell’Italia e punto di riferimento per rafforzare, ed in parte anche ricostruire i tratti fondanti e caratterizzanti della nostra comunità nazionale”.

