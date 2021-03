America’s Cup, Luna Rossa pareggia con Emirates 1 a 1 nel primo round

Auckland – Luna Rossa e New Zealand sull’1-1 dopo le prime 2 regate della finale dell’America’s Cup nelle acque di Auckland. New Zealand si è imposta in gara 1 con un vantaggio di 31 secondi. Luna Rossa ha pareggiato i conti aggiudicandosi gara 2 con un margine di 7 secondi.

La prima regata è partita regolarmente alle 16.15 con Emirates Team New Zealand che è entrata sul lato sinistro del campo e Luna Rossa dalla parte destra. Allo scadere dei due minuti Luna Rossa si è trovata sulla linea di partenza mure a dritta sotto vento alla barca neozelandese che si è subito messa in controllo. Nel corso dei successivi lati il vantaggio di Emirates si è mantenuto sempre non oltre i 300 metri, tranne nell’ultimo lato di poppa dove i kiwi hanno incrementato il loro distacco chiudendo la regata con 31 secondi di vantaggio.

La seconda prova è stata condotta fin dall’inizio da Luna Rossa, che ha vinto la partenza e si è portata subito in copertura, guadagnando metri sui tutti e sei lati e difendendo la destra del campo più favorita. Negli ultimi due lati i neozelandesi si sono messi in una posizione preoccupante grazie a una separazione nel quarto gate, che li ha fatto recuperare qualche secondo, sia nel quinto gate che sulla linea di arrivo, attraversata solo 8 secondi dopo Luna Rossa.

La giornata si chiude in maniera positiva, con Luna Rossa che porta a casa il primo punto della serie, nonché la prima vittoria del team in un match di America’s Cup.

Dopo la pausa di domani, le regate riprenderanno venerdì sempre alle 16.15 con altre due prove in programma.

Per Max Sirena, skipper e team director, “..è stata una giornata importante e interessante perché c’era molta aspettativa da parte di entrambi i team e molta curiosità nel capire quali fossero le differenze tra le performance delle due barche. Abbiamo regatato in un range di vento, dai 13 ai 17 nodi, che è molto più favorevole alla loro configurazione, quindi aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più confidenza. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, che domani analizzeremo con attenzione, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molto carica“, aggiunge. (adkronos)

