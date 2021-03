“Amleto” …in 5 minuti!

“Amleto”, scritta tra il 1600 e l’estate del 1602, è la più lunga delle tragedie di Shakespeare con cinque atti, in versi e in prosa. È senz’altro una delle opere drammaturgiche più conosciute e rappresentate al mondo, tradotta in quasi tutte le lingue esistenti, considerata un testo cruciale per attori maturi.

William Shakespeare, poeta e drammaturgo inglese, nasce a Stratford-upon-Avon nel 1564. Di lui, mancando dati certi sulla sua vita, si sa ben poco, ma è unanimemente considerato dalla critica come una delle più grandi personalità della letteratura, non solo inglese, ma di ogni tempo e di ogni paese. Le numerose opere teatrali sono state tradotte in tutte le maggiori lingue del mondo, rappresentate più spesso di qualsiasi altra opera (Otello, Re Lear, Macbeth, Romeo e Giulietta, La tempesta, Il mercante di Venezia, La bisbetica domata, Antonio e Cleopatra, Enrico VIII…).

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

