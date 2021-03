La manutenzione o Assistenza Rinnai Milano periodica della caldaie è obbligatoria per legge vedi normativa settembre ma anche indispensabile, consiste nella pulizia e nel controllo relativo lo stato di sicurezza dell’apparecchio secondo le attuali leggi e norme in vigore Queste operazioni si consiglia di eseguirle una volta all’anno sul vostro apparecchio a gas, come indicato dal libretto di istruzioni al fine di scongiurare o prevenire danni ai componenti della stessa e incidenti alle persone che ne sono vicine Da ottobre 2014 non è più necessario rilasciare il libretto di impianto della caldaia cartaceo, come descritto ma è sufficiente caricare la pratica e spedire al cliente la copia online via mail La Regione Piemonte ha realizzato il Catasto degli impianti termici (CIT) allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale Attraverso tale sistema informativo, gli operatori degli impianti termici adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il DPR 74/2013 La nostra ditta esegue la manutenzione ordinaria sulle caldaie (utilizzate per il riscaldamento), ma prima di fissare un appuntamento a domicilio chiediamo di compilare il modulo sottostante per fornirci i dati necessari al successivo inserimento

La Assistenza Rinnai Milano è un elemento importante del tuo impianto di riscaldamento e deve sempre funzionare correttamente per consentirti di godere al meglio del comfort termico all’interno della tua struttura. Qualora ti accorgi di un malfunzionamento o peggio ancora che la caldaia non riesce più a ripartire, evita interventi fai da te estemporanei che potrebbero comportare effetti controproducenti e contatta immediatamente un vero professionista del settore come nel mio caso Gli interventi per fornire assistenza caldaie Milano si fanno apprezzare per la tempestività e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Utilizzo esclusivamente materiali di qualità e pezzi di ricambio originali in maniera tale da assicurare efficienza e affidabilità nel tempo Posso fornire interventi di assistenza su qualsiasi tipologia di caldaia attualmente proposta dal mercato e su tutti i modelli realizzati dai marchi del settore Il mio servizio viene offerto con il supporto di tecnici qualificati e certificati su tutte le marche di caldaie. Se hai bisogno di aiuto anche per la classica manutenzione periodica che è importantissima per evitare guasti e disagi, contattami quanto prima utilizzando il numero di telefono gratuito che vedi indicato su questo sito e nel giro di pochi minuti ti raggiungerò per minimizzare il tuo disagio.

Si sarà sentito parlare del controllo fumi e della sua importanza: si tratta di un controllo che viene eseguito nell’ambito del servizio di Assistenza Rinnai Milano caldaie e che ci permette di verificare correttamente la composizione dei fumi della caldaia In pratica, viene effettuata un’analisi approfondita della combustione per verificare che il rendimento e il tiraggio della canna fumaria siano all’interno del range Il controllo viene effettuato con il supporto di strumentazione di ultima generazione che permette anche di misurare la concentrazione di ossido di carbonio e dell’indice di fumosità nel caso in cui ci siano combustibili di natura liquida. Volendo sintetizzare, possiamo dire che il controllo fumi ci permette di avere un’indicazione significativa sull’efficienza della caldaia. Avere una caldaia efficiente nella tua casa, significa godere di comfort termico e al tempo stesso abbattere in maniera considerevole i consumi energetici in bolletta.

Vedremo se davvero rinunceranno ad un segmento ancora importante per la sostituzione oppure, più semplicemente, si adegueranno lanciando nuovi modelli, che oggi mancano dai loro listini Conclusioni Se appare evidente che gli installatori non potranno più avere dubbi sulla scelta del generatore, i manutentori dovranno fare ancora più attenzione a raccomandare, nei loro rapporti di tipo 1 da inviare al CIT, la sostituzione o l’adeguamento emissivo dei generatori che non rispettano i limiti di NOx regionali Questo è l’approccio che consigliamo da sempre ma è per altro indicato anche nella comunicazione del 21 dicembre dal CIT stesso.