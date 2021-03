Covid-19, più dosi di vaccino per le zone rosse del Lazio: approvata la mozione

Roma – Un incremento delle dosi di vaccino anti Covid-9 e forme di sostegno per le attività economiche in difficoltà a seguito dell’istituzione della zona rossa. Questo l’impegno preso dal Consiglio regionale del Lazio con la mozione votata all’unanimità nel pomeriggio di oggi.

“Con l’impegno odierno diamo un segnale tangibile ai Comuni in difficoltà a causa delle restrizioni rese necessarie dal contenimento della pandemia in alcuni territori. Migliaia di cittadini e cittadine, commercianti e imprenditori stanno soffrendo e il nostro impegno è quello di garantire aiuti celeri e concreti.” dichiara Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Pari opportunità, scuola e formazione in Consiglio regionale del Lazio

“Abbiamo esteso la mozione, presentata con riferimento alla provincia di Frosinone, anche ai Comuni di Colleferro e Carpineto Romano in Provincia di Roma. Sono vicina – conclude Mattia – ai tanti amministratori in prima linea sui territori, sentinelle e punto di riferimento per la popolazione insieme ai tanti operatori sanitari che ringrazio per l’enorme sforzo di questi ultimi mesi”.

(Il Faro online)