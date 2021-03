Il portale made in Italy dedicato ad Architetti e Aziende del settore edile e del design

Archinearby è una idea nata a Roma nel 2019, con l’obiettivo di dare una nuova spinta al mondo dell’architettura, sensibilizzando le persone sulla differenza che, un Architetto coadiuvato da professionisti qualificati, possa fare per le loro necessità, rispondendo ai loro bisogni con creatività ed esperienza.

“Negli ultimi 10 anni – spiegano i fondatori del portale – la nuova generazione di architetti con una grande predisposizione alle nuove tecnologie e quella precedente, con una elevata esperienza progettuale, non sono riuscite a trovare un punto di incontro”.

“La situazione attuale – ci spiegano i fondatori di Archinearby – vede, oltre agli studi di architettura, moltissimi Architetti freelance che nel loro periodo di formazione hanno sviluppato competenze di alto livello in specifici ambiti, purtroppo spesso non sufficienti a permettergli un’attività in proprio per cui essere sicuri di garantire una offerta completa alla clientela”.

Secondo i dati Inarcassa sono 155.209 gli architetti iscritti agli Albi professionali nel 2019 di cui 19.232 sono sotto i 35 anni, di questi sono pochi quelli che riescono a trovare il modo di farsi conoscere ed offrire i loro servizi. Numeri importanti quelli del nostro paese, se si pensa che nel 2015 il Consiglio Europeo degli Architetti ha rilevato che il 27% degli architetti in Europa sono Italiani, ma contrariamente a quanto dicono i numeri, la figura dell’Architetto diventa ogni giorno meno presente all’interno della società ponendo interrogativi sull’evoluzione di questa professione sempre più sostituita da soluzioni impersonali pronte all’uso.

Da queste premesse nasce il Archinearby, il portale del settore edile e del design in cui scoprire e conoscere i professionisti intorno a te per riportare l’architettura nella vita delle persone.

Oltre ad avere un facile sistema di ricerca Archinearby, nasce con l’intenzione di essere uno strumento “adatto a tutti” rivolgendosi sia a chi ha appena avviato la sua attività e vuole offrire i servizi in cui è specializzato, sia a chi ha una attività consolidata e vuole far conoscere il proprio lavoro aumentando la propria clientela.

Un altro aspetto importante per Archinearby è quello di creare una rete di professionisti e aziende che sappiano collaborare tra di loro in modo da proporre un’offerta completa ad ogni esigenza, per questo è stato sviluppato un sistema di Partnership che permette agli utenti di scoprire altri professionisti del settore come ingegneri, artigiani, posatori, pittori, etc.. All’interno dei profili dei professionisti è infatti possibile vedere anche i lavori realizzati in team.

