Incidente sulla via del Mare: traffico rallentato a Ostia Antica

X Municipio – Traffico rallentato tra via Guido Calza e Ostia Antica per un incidente sulla via del Mare: lo comunica in un tweet il servizio Luce Verde Roma.

L’incidente, avvenuto sulla carreggiata in direzione Roma, sta mettendo a dura prova la viabilità di questa arteria, già sovraccaricata dal traffico verso Roma che la sta interessando a causa della chiusura del ponte della Magliana e di un tratto della A91 Roma Fiumicino (leggi qui).

Si registrano code su tutto il tratto che affianca Ostia Antica, traffico intenso anche sull’Ostiense in entrambi i sensi di marcia.