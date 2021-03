Intitolare il Parco della Madonnetta a Riccardo: la petizione dei cittadini di Acilia

Ostia – Intitolare il Parco della Madonnetta, ad Acilia, a Riccardo, il 16enne che proprio lì ha perso la vita lo scorso 26 febbraio (leggi qui).

E’ la petizione lanciata sul sito change.org dai cittadini del quartiere, e che vorrebbe costituire un punto di ripartenza per il parco, un tempo fiore all’occhiello del X Municipio e oggi vittima del degrado e dell’abbandono (leggi qui).

Da tempo, infatti, si susseguono piani, progetti e proposte per l’ex Punto Verde Qualità di via Bruno Molajoli (leggi qui) ma, dopo la morte di Riccardo, i cittadini chiedono soluzioni concrete: “Vanno completamente distrutte tutte le strutture presenti nel parco, rase al suolo e sulle macerie del centro sportivo – si legge nel testo che accompagna la petizione online -. Vanno piantati alberi, e il parco va intitolato a quel povero ragazzo che non ha avuto la fortuna di poter fruire di quella meraviglia che era il Parco della Madonnetta”.

Per firmare la petizione, clicca qui.

