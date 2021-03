Mafia Capitale, Di Giovanni (M5S X Municipio): “Abbiamo ricostruito le macerie. Ora andiamo avanti”

Ostia – “Ci svegliammo tutti, quel 2 dicembre del 2014, con la notizia di una maxi operazione a Roma per ‘associazione di stampo mafioso’ che portò a 37 arresti, di cui 8 ai domiciliari, e sequestri di beni per 200 milioni”. A dichiararlo in una nota, è il capogruppo M5S del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni.

“Venne portato alla luce – spiega il Capogruppo – un ‘ramificato sistema corruttivo’ nell’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate con interessi anche nella gestione dei rifiuti, dei centri di accoglienza per gli stranieri, campi nomadi e manutenzione del verde pubblico.

Un marchio infamante per la Capitale che ebbe il suo riflesso anche nel X Municipio, che di lì a breve fu commissariato. Oggi, invece, come Amministrazione a 5 Stelle abbiamo fatto un grande lavoro di ricostruzione delle macerie ereditate, ma soprattutto, ci siamo impegnati nella ricomposizione di un nuovo paradigma amministrativo, fatto di bandi regolari, di bilanci puliti e di appalti legali e trasparenti.

Il nostro territorio merita questo ed attraverso questo, si sta lasciando alle spalle un periodo cupo di infiltrazioni criminali, che dovrà restare per sempre solo un triste ricordo”.

“Il X Municipio con noi ha cambiato strada, – conclude Di Giovanni – una strada che continueremo a percorrere con coraggio e determinazione e sono sicuro, che i cittadini del nostro territorio sapranno apprezzare chi, a differenza di altri, non si è piegato ad alcun compromesso, come del resto sono sicuro che non vorranno tornare, come ha definito la sindaca Virginia Raggi a nessuna “pagina buia”.

