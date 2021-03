Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che sta interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali in avvio di settimana si attarderà al Sud nella giornata di martedì provocando condizioni di maltempo a tratti anche intenso ed inizierà a mollare la presa solo nel corso di mercoledì. La saccatura di bassa pressione, alimentata da aria fredda che dal nord Europa si inoltra fin verso il Mediterraneo centrale, piloterà il fronte in questione che mercoledì darà luogo ai suoi ultimi fenomeni su parte del Centro-Sud, mentre dall’Europa occidentale starà rimontando un campo di alta pressione che cercherà di riportare un po’ di stabilità sul nostro Paese, a partire dalle regioni centro-settentrionali.

METEO MERCOLEDI’ 10 MARZO. Dopo aver interessato il Centro e parte del Sud, mercoledì il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni meridionali, per l’avanzamento della saccatura fredda dal Nord Europa. Ci attendiamo dunque piogge e rovesci sparsi, localmente anche di forte intensità e/o sfondo temporalesco, in progressiva attenuazione da Nord nel corso della giornata. Ampie schiarite interesseranno le regioni settentrionali fin dalle prime ore della giornata, ma anche la Toscana e poi il Lazio, sul resto d’Italia avvio di giornata instabile con piogge e rovesci su Sardegna Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e centro-ovest Sicilia, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni verso la fine della giornata e a qualche schiarita in estensione fino alla Puglia centro-settentrionale e gran parte della Sardegna. Temperature diurne in ripresa al Nord e sull’alto Tirreno, in calo al Sud. Venti moderati o tesi, in prevalenza da nordovest.

METEO GIOVEDI’ 11 MARZO. Stabile e in prevalenza assolato al Centrosud, pur con nubi alte in aumento sulle regioni centrali e qualche piovasco non escluso sulla Toscana nord occidentale entro fine giornata. Nubi in progressivo aumento al Nord con qualche pioggia sulla Liguria, specie di Levante, entro fine giornata precipitazioni anche sulle Alpi centro-occidentali, specie di confine. Venti settentrionali ancora sostenuti al Sud, ma in attenuazione; Libeccio in rinforzo tra Ligure, Sardegna e alto Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: il peggioramento si allontana definitivamente verso Sud, impegnando ancora il basso Lazio, dove sono attese delle piogge residue nel corso della notte. Sul resto del Lazio, Umbria e Toscana contesto ben soleggiato. Da segnalare nel corso del pomeriggio la possibilità di occasionali acquazzoni sui rilievi del basso Lazio, in sconfinamento sotto forma di rapidi piovaschi verso le coste pontine e il Golfo di Gaeta. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi. Venti moderati di Grecale, con rinforzi su crinali, Maremma e medio-alto Lazio; deboli sul basso Lazio. Mari fino a mossi.

GIOVEDI’: giornata stabile ed in prevalenza soleggiata sulle regioni del medio Tirreno. Temperature in aumento nelle massime, in calo nelle minime specie nell’entroterra e valli interne; valori al mattino localmente di poco inferiori lo 0°C, possibili locali gelate/brinate. Venti sino a moderati provenienti da sud-sudovest dal primo pomeriggio, con rinforzi su crinali e coste. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Un martedì instabile con maltempo diffuso interesserà il Lazio, specie fra notte e mattino, con piogge moderate, talvolta forti ed a carattere di rovescio in particolare sulle aree centro-meridionali (costiere ed immediato entroterra) della regione. Piogge nella notte sull’Umbria in esaurimento al mattino, con fenomeni che potranno persistere fino a tardo pomeriggio soltanto sulle aree meridionali. Meglio in Toscana, con precipitazioni nella notte soltanto fra Maremma, grossetano ed Amiatino, altrove tendenza a maggiori aperture. Seguiranno un mercoledì e giovedì in prevalenza soleggiati, con venti da nordest moderati (mercoledì) e minime in generale lieve calo (non escluse locali gelate nelle valli interne ed appenniniche), massime in ripresa. Nuovo aumento della nuvolosità da venerdì, con tempo a tratti instabile nel weekend.

