Nuoto di fondo, Paltrinieri guida gli azzurri a Doha per la 10 km

Torna il nuoto in acque libere e ripartono le World Series. Ultimati i collegiali a Cervinia e Roma, gli azzurri sono attesi il 13 marzo a Doha per la prima delle sei tappe del circuito mondiale di long distance. Nella capitale del Qatar, presso la splendida Katara Beach, è in programma la 10 chilometri.

All’incontro di apertura della stagione saranno impegnati 99 atleti (66 maschi e 33 femmine), insieme a 65 dirigenti di squadra, in rappresentanza di 27 nazioni. E’ previsto un percorso di 2 km (curve della spalla sinistra) da percorrere cinque volte.

Gli azzurri convocati sono Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Alessio Occhipinti (Fiamme Oro/CC Aniene), Arianna Bridi (CS Esercito/Trento Nuoto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto).

Partenza da Roma oggi 10 marzo. Con loro nello staff, insieme al coordinatore tecnico e logistico del settore Stefano Rubaudo, i tecnici federali Fabrizio Antonelli e Emanuele Sacchi, il tecnico Massimiliano Lombardi e il fisioterapista Alessandro Del Piero.

Le prossime tappe previste sono quelle di Vicotira (Seychelles) il 9 maggio, Budapest (Ungheria) il 12 giugno, Setubal (Portogallo) il 19 giugno, Lac St-Lean (Canada) il 25 luglio e Lac Megantic (Canada) il 7 agosto.

Collegiale. Al rientro da Doha, Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) e Rachele Bruni (Aurelia Nuoto) si fermeranno in collegiale a Roma, presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” fino al 28 marzo. Il collegiale di lavoro sarà seguito dal oordinatore tecnico e logistico del settore Stefano Rubaudo, dat tecnico federale Emanuele Sacchi e dalla fisioterapista Valentina Sacchi. (federnuoto.it)

Foto DeepBlueMedia.eu

