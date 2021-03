Ostia – “Dopo la tragedia avvenuta nel Parco della Madonnetta, ad Acilia, si profila una situazione di rischio analoga in un altro ex-Punto Verde Qualità: quello che afferisce allo storico Mercato San Fiorenzo di Ostia, diventato poi ludoteca privata e ora sede provvisoria dell’Istituto Comprensivo Viale Vega”.

A parlare è Pietro Malara, capogruppo Fratelli D’Italia al X Municipio che prosegue: “Il piccolo parco a ridosso della struttura, intitolato a Gianni Rodari, è in condizioni preoccupanti: in particolare, a causa della recinzione divelta, si accede facilmente all’area adiacente su cui insiste una piscina scoperta in stato di abbandono con oltre mezzo metro d’acqua all’interno.

Foto 3 di 3





Nonostante la scarsa manutenzione, il giardino viene comunque frequentato da numerose famiglie con figli piccoli ed è perciò necessario ripristinare almeno la rete di protezione al fine di evitare che qualche bambino possa cadere accidentalmente nella piscina.

In tal senso, ho protocollato una segnalazione urgente per sollecitare un intervento della Presidente del X Municipio. In generale, la vicenda degli ex Punti Verde Qualità sta assumendo dei connotati davvero pericolosi: a giugno 2020, dopo anni di immobilismo, la sindaca Virginia Raggi annunciava che sarebbe partita la consultazione di mercato per rilanciare il Parco della Madonnetta… e abbiamo visto tutti com’è andata a finire!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio