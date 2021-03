Plesso Collodi e Plesso Ambrosini di Anzio: approvato il progetto per ampliamento e manutenzione

Anzio – Sono stati approvati ieri mattina, 10 marzo 2021, dalla Giunta guidata dal sindaco, Candido De Angelis, il progetto esecutivo per l’ampliamento del Plesso Scolastico Collodi ed il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria del “Plesso succursale Ambrosini”. Nel corso dell’anno, per l’ammodernamento dei due edifici, saranno investiti 1.200.000,00 euro.

“Si tratta di due interventi importanti, – afferma il sindaco, Candido De Angelis – destinati alla popolazione scolastica del territorio, che contiamo di avviare nei prossimi mesi, ricorrendo a specifici mutui ed in parte al recupero di economie dell’Ente. Si tratta del cosiddetto debito buono, tanto caro al nostro Presidente del Consiglio, ossia ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti per investire sulle nostre scuole e per la crescita culturale dei nostri ragazzi”.

“Per l’ampliamento del Plesso Collodi investiremo 555mila euro, – comunica l’assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi – finalizzati principalmente alla realizzazione di quattro nuove aule, con i relativi servizi, per dare una risposta concreta all’aumento della popolazione scolastica di Lavinio. Al Plesso della succursale Ambrosini, invece, interverremo con importanti lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione integrale esterna dell’edificio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio