Rifiuti non ritirati ad Ardea, allarme igiene in via del Bacino: l’ira dei cittadini

Ardea – Rifiuti non ritirati ad Ardea e la strada si trasforma in una discarica. E’ il disagio che sta affliggendo molti cittadini che abitano in via del Bacino, una traversa di viale Marino a Tor San Lorenzo, dove ci sono principalmente seconde case abitate in estate e nei weekend.

I proprietari delle villette in questione sono residenti altrove e rientrano a Tor San Lorenzo solo il sabato e la domenica, giorni in cui mettono fuori i rifiuti domestici – di ogni tipo – in attesa che vengano poi ritirati durante la settimana in base al calendario di conferimento giornaliero dei rifiuti.

L’immondizia però non viene mai ritirata e resta accumulata davanti ai cancelli delle villette per 7 giorni, finché i proprietari non rientrano per poi andare a gettarli di persona in altri comuni, pur pagando la Tari ad Ardea. Si tratta di soli 93 metri di strada che vengono del tutto ignorati durante l’inverno, creando un serio disagio ai cittadini che quando rientrano ad Ardea trovano i sacchi davanti casa, aperti da cani randagi e topi.

Diverse le soluzioni che hanno proposto gli abitanti, a partire dalle email inviate alla ditta Igiene Urbana senza ricevere alcuna risposta, alla proposta al Comune di pagare una cifra diversa in quanto residenti in altre città, fino a dover mettere l’immondizia all’entrata della via dove è ben visibile: un’arma a doppio taglio dato che alcuni incivili colgono l’occasione per gettare spazzatura di ogni tipo sui rifiuti domestici degli abitanti. Ora i cittadini gridano all’allarme igiene, dato che la via è “inesistente” per chi di dovere e la strada si trasforma ogni settimana in una discarica.

