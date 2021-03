Cos’è la derattizzazione? I Servizi derattizzazione Roma sono il procedimento tramite il quale si catturano o si uccidono i topi ed i ratti negli ambienti pubblici e privati, sia per evitare problemi di salute pubblica, in quanto i topi sono portatori di numerose malattie, sia per impedire l’imbrattamento dei locali a causa degli escrementi degli animali. La derattizzazione quindi migliora l’ambiente e migliora la percezione di pulizia e di efficienza da parte degli utenti L’attività di topi e ratti danneggia gli impianti elettrici e può causare cortocircuiti, interruzione dei collegamenti e di conseguenza danni economici. La proliferazione di questi animali è dovuta alla presenza di rifiuti, di cui si cibano, ma anche all’assenza di predatori naturali. Ogni intervento di derattizzazione è efficace solo se accompagnato da un costante monitoraggio, anche nel territorio circostante l’area trattata. Infatti interventi di breve durata e che non considerano l’ambiente circostante sono garantiscono la riuscita dell’intervento. Sono diverse le modalità con cui si esegue attualmente la derattizzazione: ci sono esche killer (topicida, veleni), trappole (killer, con esche ecc), metodi non letali ad ultrasuoni ecc. Ogni metodo deve sempre e comunque rispettare le direttive del protocollo HACCP che prevedono che debba essere eliminata la possibilità di contaminare l’ambiente e gli alimenti: di conseguenza il metodo di derattizzazione migliore è quello che sfrutta trappole meccaniche, ma non sempre ciò è possibile.

Mentre all’interno degli stabilimenti per i Servizi derattizzazione Roma si possono usare trappole meccaniche (con collanti, a cattura multipla e senza esche velenose) negli ambienti esterni si possono posizionare esche velenose Le esche velenose contengono diversi principi attivi che sono letali per i ratti ed appartengono alla classe degli anticoagulanti, che provocano la morte del ratto per emorragia interna. Tali esche devono sempre essere posizionate all’interno di dispositivi a tubo per proteggere l’ambiente, per evitare che altri animali (come gatti e cani) le mangino ed anche per impedire che l’esca stessa si deteriori e venga rifiutata dai ratti. Topi e ratti inoltre non amano mangiare all’aperto e preferiscono spazi bui e chiusi, proprio come i tubi per le esche. Tutte le postazioni contenenti esche velenose devono essere segnalate con cartelli appositi, che devono obbligatoriamente indicare l’antidoto alla sostanza contenuta nelle esche In una grande città come Roma densamente abitata, coesistono diversi tipi di parassiti che trovano cibo in abbondanza e infestano le nostre case Il problema degli infestanti è che mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli abitanti, trovando un habitat confortevole nelle singole abitazioni o all’interno dei condomini. Molti degli infestanti come topi, scarafaggi e volatili, possono portare malattie e un’igiene accurata dell’abitazione non garantisce una protezione sicura per evitare questo problema.

Altri infestanti come zanzare o cimici del letto, nutrendosi del sangue provocano irritazioni cutanee Si rende necessario, quindi, intervento dei Servizi derattizzazione Roma un controllo e un servizio disinfestazione altamente professionale, che elimini i rischi connessi all’infestazione di parassiti, e che identifichi rapidamente i punti maggiormente usati dai parassiti per accedere alle nostre case I nostri tecnici operano da oltre vent’anni a Roma e provincia, e possono vantare una grande esperienza nell’individuare gli infestanti e porre soluzioni sicure e affidabili per allontanare la minaccia alla serenità dovuta alla fastidiosa presenza di scarafaggi, formiche, topi o nell’allontanamento dei piccioni.