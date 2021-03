Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Marsiglia

Marsiglia – Jannik Sinner guarisce dal mal di schiena e vola a Marsiglia per l’Open 13 Provence. Il torneo Atp 250 è in svolgimento in questi giorni.

Il fenomeno azzurro del tennis, numero 34 nel circuito, ha esordito con una vittoria importante su Hugo Gaston. Ha chiuso la questione con due set a zero: 6 – 4, 6 – 1. 68 minuti e ha fatto di un sol boccone il numero 166 al mondo, in gara con una wild card

Gli scommettitori lo danno per vincente. Prosegue il cammino ai quarti di finale.

