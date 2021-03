Torvainaica, spacciava in strada. In tasca… un mini bazar di droghe

Pomezia – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia – stazione di Torvaianica – hanno arrestato un ragazzo di 21 anni originario di Roma in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia finalizzati alla prevenzione dei reati nella zona del litorale, hanno notato il giovane, noto alle forze dell’ordine, mentre si aggirava sulla strada con atteggiamento sospetto.

Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha manifestato un eccessivo nervosismo, tale da indurli ad effettuare verifiche più approfondite: sottoposto alla perquisizione personale e domiciliare, infatti, veniva trovato in possesso di quasi 240 grammi di hashish, di una dose di marjiuana, una di MDMA ed un bilancino di precisione, il tutto nascosto in parte in un sottoscala dell’abitazione e in parte nel bagno di casa.

Il pusher è stato ammanettato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

