Fiumicino – “Parte oggi nel comune di Fiumicino ‘Pronto decoro’, un servizio di pronto intervento per effettuare piccoli lavori di pulizia e manutenzione in tutto il territorio”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“In base alle segnalazioni che arriveranno da parte dei cittadini – spiega – due squadre, una impegnata nell’area a nord e una nell’area a sud della città, in tempi brevi interverranno per riportare il decoro e la pulizia, ad esempio rimuovendo le scritte sui muri, sfalciando l’erba dai marciapiedi, dalle rotonde e dalle piccole aiuole, rimuovendo la sabbia da piste ciclabili, strade e varchi a mare, ricoprendo le buche sul manto stradale, pulendo le fermate del trasporto pubblico locale, riparando le staccionate di piste ciclabili e parcheggi o tagliando singoli rami pericolanti. L’appalto, di 150mila euro, sarà diviso tra le due società che hanno vinto la gara e che si divideranno il territorio. Sarà ripristinato il decoro, rendendo più bello e pulito il nostro comune”.

“Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – e funzionerà in questo modo: la segnalazione del cittadino deve essere inviata o alla mail pronto.decoro@comune.fiumicino.rm.it oppure telefonando al numero 3939904108. Importante è che sia allegata una foto, una descrizione del problema e la geolocalizzazione precisa del luogo dove intervenire. Un addetto valuterà l’ammissibilità della richiesta, o se invece essa dovesse rientrare nelle competenze della normale manutenzione del verde o dei lavori pubblici. Dopodiché smisterà le richieste alle squadre in base alla competenza territoriale”.

