Acilia, il Municipio X dice “sì” all’acquisizione di via Eugenio Cecconi

Ostia – “Oggi in aula abbiamo approvato un atto di indirizzo politico, scaturito dalla Commissione LL.PP. e Mobilità del 19 ottobre 2020 dove, tra i vari punti all’ordine del giorno, si era discusso della possibilità di presa in carico e acquisizione di via Eugenio Cecconi“. Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle del X Municipio.

“Una strada – spiegano dal M5S – che costituisce un’importante arteria di collegamento tra il quartiere Madonnetta e via Enrico Ortolani, che permette al traffico veicolare, proveniente dal quel quadrante, di poter immettersi sulla via Ostiense da e verso Ostia-Roma, decongestionando il traffico su via di Acilia”.

“Un atto consigliare di grande importanza strategica per quel quadrante di territorio e per tutti i cittadini che utilizzano quella parte di quartiere, che non è stata compresa da Fratelli d’Italia, che oltre ad accusarci di fare uno spot elettorale, addirittura si è astenuta dal votarlo. Noi, comunque, abbiamo chiesto alla Sindaca di Roma, gli assessorati capitolini, gli uffici tecnici e il Dipartimento Patrimonio, che si possa programmare l’iter amministrativo per l’acquisizione di via Eugenio Cecconi e, laddove possibile, prevedere fondi necessari per il completamento dell’opera”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio